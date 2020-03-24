"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести форварда "Лилля"

Нападающий "Лилля" Виктор Осимхен заинтересовал "Манчестер Юнайтед".
Фото: Sky Sports
По информации Daily Star, руководство "красных дьяволов" хочет в летнее трансферное окно усилиться Виктором Осимхеном из "Лилля".

Ранее сообщалось, что за 21-летним нигерийским форвардом следит "Барселона".

В нынешнем сезоне на счету Осимхена 18 голов и 6 результативных передач в 38-ми матчах за "Лилль" во всех турнирах.

Действующий контракт Осимхена с "Лиллем" заканчивается летом 2024-го года. Transfermarkt Оценивает нигерийца в 30 миллионов евро.


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Теги: Манчестер Юнайтед АПЛ Зарубежные трансферы Лига 1 Лилль Осимхен
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