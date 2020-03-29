Рио Фердинанд: сезон АПЛ надо отменить и переиграть

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил о необходимости отмены результатов нынешнего сезона АПЛ.

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"Я уверен, что, если в ближайшие несколько недель не последует немедленного решения, сезон должен быть отменен и переигран.



Многие люди, например, фанаты "Ливерпуля", всегда будут говорить: "О, это просто потому, что ты не хочешь победы "Ливерпуля" в чемпионате". Послушайте, если бы моя команда была в такой ситуации, то я бы думал о здоровье людей и об обществе, а не о собственной выгоде.



Какое решение бы вы ни приняли, всегда будут те, кого оно разочарует, как и те, кто порадуется такому исходу. Никто не может выиграть чемпионат в такой ситуации. Это факт", – сказал Фердинанд в эфире BT Sport.



В данный момент все футбольные матчи в Англии приостановлены до 30-го апреля из-за распространения коронавируса. Все ведущие европейские футбольные чемпионаты также приостановлены по той же причине.



Вчера стало известно, что несколько клубов АПЛ выступили за окончательную остановку текущего сезона и его переигровку.



После 29-ти туров в турнирной таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", набравший 82 очка и опережающий идущий вторым "Манчестер Сити" на 25 очков.