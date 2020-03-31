"Лестер" может заплатить за аренду Коутиньо 30 млн евро

Английский "Лестер" заинтересован в подписании полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

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Об этом сообщает Sport.es.



По сведениям источника, наставник "лис" Брендан Роджерс, который знаком с Коутиньо по работе в "Ливерпуле", лично заинтересован в переходе. Сообщается, что "Лестер" готов заплатить 30 млн евро за годичную аренду с возможностью выкупа.



В нынешнем сезоне Коутиньо на правах аренды играет за "Баварию", где в 22 матчах Бундеслиги забил восемь голов и отдал шесть голевых передач.