Защитник "МЮ" Линделеф во время карантина будет тренироваться со шведским "Вестеросом"

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Швеции Виктор Линделеф из-за пандемии коронавируса вернулся на родину.



Как сообщает The Sun, 25-летний футболист будет тренироваться с клубом "Вестерос". Отмечается, что наставник "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер разрешил игроку отправиться в Швецию и тренироваться с местным клубом.



Напомним, Линделеф выступал за "Вестерос" с 2009 по 2012 год.



На сегодняшний день известно о более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом на территории Швеции.