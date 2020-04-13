Хуан Мата назвал лучшего футболиста АПЛ за последние годы

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата поделился мнением, кто был лучшим в английском футболе за последние сезоны.

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В текущем сезоне АПЛ Мата провел 17 матчей и сделал два ассиста.



- Я любил играть с Азаром в "Челси" и против него. Для меня он несколько лет был лучшим в Премьер-лиге. Эден мог в одиночку выигрывать матчи. Я тренировался с ним и знаю, как он хорош, - приводит слова игрока пресс-служба клуба.



Напомним, что Азар выступает за "Реал". Хавбек перешел в Королевский клуб в прошлом году. Ранее бельгиец защищал цвета "Челси".



На его счету 110 голов в 352 матчах за лондонскую команду.

