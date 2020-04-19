Руни признал атаку "Ливерпуля" лучшей в мире

Играющий тренер "Дерби Каунти" Уэйн Руни оценил игроков нападения "Ливерпуля".

Фото: sportindustry

Отметим, что Руни известен в первую очередь как бывший форвард "Манчестер Юнайтед".



"Ливерпуль" после 29-ти неполных туров лидирует с отрывом в 25 очков.



- Голы зависят от взаимодействия между игроками, атакующая тройка "Ливерпуля" — идеальный пример. Мохамед Салах и Садио Мане обеспечивают глубину атаки, соперникам приходится отходить к своим воротам, что позволяет Роберто Фирмино опускаться глубже, чтобы получить мяч. Центральные защитники соперника расслабляются, а Салах и Мане с невероятной скоростью делают рывки в свободные зоны.



Мне больно это признавать, но у "Ливерпуля" лучшая атака в мире на данный момент, - цитирует игрока Liverpool Echo со ссылкой на The Times.

