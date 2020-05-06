Форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин проходит службу в армии (фото)

В интернете опубликованы фото хавбека лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мина, проходящего в данный момент службу в южнокорейской армии.

Son Heung-Min in gear during military training in South Korea. pic.twitter.com/iQD1y5aqaT — ESPN FC (@ESPNFC) May 6, 2020

27-летний футболист находится на военной базе на острове Чеджудо.Сон Хын Мина освободили от полноценной службы после победы на Азиатских играх-2018, однако кореец все равно должен пройти трехнедельный курс боевой подготовки.Сон перешел в лондонский "Тоттенхэм" в 2015 году из немецкого "Байера 04". Кореец провел в текущем сезоне 21 матч в АПЛ, забил 9 голов и отдал 8 голевых передач.