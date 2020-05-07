Уокер обратился к СМИ: я постоянно чувствую, что за мной следят

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер выложил в своем Instagram заявление по поводу появившейся в СМИ информации о нарушении самоизоляции.

- Недавно я пережил один из самых сложных периодов в моей жизни, за который несу полную ответственность. Однако теперь я чувствую, что меня преследуют. В среду я отправился в Шеффилд, чтобы подарить моей сестре поздравительную открытку и подарок. Она обняла меня. Что я должен был сделать - оттолкнуть ее?Затем я отправился в дом моих родителей, чтобы забрать домашнюю еду. Что сделали мои родители и сестра, чтобы их частную жизнь выставляли на показ? Я постоянно чувствую, что за мной следят, - написал футболист в своем Instagram.Напомним, в начале апреля Кайл Уокер вместе со своим другом пригласил к себе в дом двух бразильских девушек по вызову, хотя ранее призывал своих подписчиков соблюдать режим самоизоляции.На данный момент число зараженных COVID-19 в мире преодолело отметку в 3,9 млн. В Великобритании болеют более 206 тыс. человек, более 30 тыс. смертей.АПЛ, как и почти все европейские чемпионаты ушла на паузу из-за распространения коронавируса. Дата возобновления неизвестна. По некоторым данным, чемпионат в Англии может завершиться досрочно.