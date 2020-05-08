Бывший футболист "МЮ" и сборной Англии Гари Невилл высказал мнение, что полузащитник "красных дьяволов" Поль Погба вряд ли покинет клуб.
"Он весь сезон был в стороне от клуба, а его агент постоянно что-то говори. С учетом экономического кризиса кто сейчас захочет платить за него 80-100 миллионов фунтов? Какие клубы будут готовы платить ему большую зарплату? Возможно, Погба придется остаться в "МЮ" еще на год-полтора", - цитирует Невилла Sky Sports.
Контракт француза с "Манчестер Юнайтед" истекает летом 2021 года. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Реала".
Невилл - о Погба: кто теперь захочет платить за него 80-100 млн евро?
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