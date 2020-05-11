Goal: АПЛ, вероятно, возобновится 1 июня

Чемпионат Англии близок к возвращению после паузы из-за коронавируса.

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Об этом сообщает издание GOAL.



По версии источника, вторым шаг правительства Великобритании по сокращению ограничительных мер, является разрешение культурных и спортивных мероприятий без зрителей, но с возможностью трансляции на ТВ.



В Англии осталось доиграть девять туров. Лидером таблицы является "Ливерпуль" с 82 очками после 29 матчей.