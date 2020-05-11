— То, как Балотелли тренировался, было позором. На тренировочных занятиях он был не очень хорош. Я и раньше сталкивался с игроками с таким отношением, но они обычно достаточно хороши в играх, чтобы им сходило с рук отношение к тренировкам, но это не тот случай, — цитирует англичанина Bristol Live.
29-летний Балотелли перешёл в "Ливерпуль" из "Милана" летом 2014 года за 20 млн евро. Он провёл за английскую команду год, затем был отдан в аренду в "Милан", а в 2016 году на правах свободного агента ушёл в "Ниццу". Затем в карьере итальянца был "Марсель", а сейчас он выступает за "Брешию". В 19 матчах Серии А текущего сезона Балотелли забил пять голов.
"Тренировки Балотелли в "Ливерпуле" — это позор". Ламберт — о бывшем одноклубнике
Бывший нападающий "Ливерпуля" Рики Ламберт вспомнил тренировки вместе с форвардом Марио Балотелли.
Фото: Getty Images
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