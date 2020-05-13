Следующий сезон АПЛ может пройти без зрителей

Сезон английской Премьер-лиги 2020/21 имеет все шансы пройти без зрителей на трибунах.

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Как сообщает Mirror, правительство Великобритании выступило с позицией, что болельщики будут допущены на стадионы только после разработки и применения вакцины от COVID-19.



Есть вероятность, что она может появиться в феврале 2021 года.



Телекомпании могут попросить скидку на права показа матчей, если встречи будут без зрителей. Вся футбольная индустрия Англии несет огромные финансовые потери.



Ранее сообщалось, что власти Великобритании разрешили возобновить АПЛ 1 июня. Но, по всей вероятности, возобновление сезона, который был приостановлен из-за коронавируса, будет отложено до 19 июня.



Отметим, что команды сыграли неполных 29 туров в текущем розыгрыше чемпионата Англии. По их итогам "Ливерпуль" лидирует с отрывом в 25 очков.