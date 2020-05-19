- Вчера мы сдали тест на коронавирус, сегодня пришли результаты - все негативные. Если у всех все будет в порядке, правда, сомневаюсь, что с весом у всех будет хорошо, мы в воскресенье приступим к тренировкам в группе.
Когда я уезжал, увидел Лероя Сане. Сначала я его не узнал, подумал - это наш водитель автобуса. Переговорил с ним немного, "траванул" за "Баварию" - он ушел от разговора. Думаю, что там все "на мази", но с весом у него проблемы. Сказали, что у него плюс 7 кг, - цитирует украинца Телеканал Футбол 1.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Сане был близок к переходу в "Баварию". Ожидалось, что сделка будет закрыта до закрытия летнего трансферного окна в 2019 году.
Также сообщалось, что немец отказывается продлевать контракт с английским клубом. Действующее соглашение 23-летнего футболиста с "Манчестер Сити" действует до 2021 года.
Александр Зинченко выступал за "Уфу" в 2015 - 2016 годах, затем перешел в английский "Манчестер Сити", с которым дважды стал чемпионом страны.
После 29-ти туров в чемпионате Англии лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль", который набрал 82 очка. Идущий вторым "Манчестер Сити" отстает на 25 очков.
В настоящее время матчи английской Премьер-лиги приостановлены из-за распространения коронавируса. В СМИ появляются разные предположения на тему того, как будет определен чемпион в Англии. Возобновление сезона возможно 19 июня.
"С весом у него проблемы - плюс 7 кг". Зинченко перепутал Сане с водителем автобуса
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о встрече с одноклубником Лероем Сане на базе после карантина.
Фото: Sportbox
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!