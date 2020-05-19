"С весом у него проблемы - плюс 7 кг". Зинченко перепутал Сане с водителем автобуса

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о встрече с одноклубником Лероем Сане на базе после карантина.

Фото: Sportbox