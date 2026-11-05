Губерниев - о Роналду: с ним прощаются так, будто он - бесполезное сухое полено

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"Как по-разному прощаются со сборной Месси и Роналду! Один в расцвете сил, как прекрасное зеленое дерево, радующее глаз! Другой — как бесполезное сухое полено... Эх..." — написал Губерниев.

Журналист в своем телеграм-канале противопоставил двух легендарных футболистов, отметив, что они по-разному подходят к завершению выступлений за национальные команды.Напомним, 41-летний Роналду объявил об уходе из сборной Португалии. За национальную команду нападающий выступал с 2003 года, проведя 234 матча и забив 146 голов. Также на его счету 45 результативных передач.Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева