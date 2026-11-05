Кобелев выразил недоумение из-за одного решения Мусаева

"Сейчас "Краснодар" играет плохо, даже непривычно видеть их спад. Так как этот клуб всегда отличался стабильностью, не припомню таких затяжных серий без побед. Конечно, уход Сперцяна и травма Кривцова сильно ударили по ним.
Но мне единственное непонятно – почему Мусаев ничего не делает? Не меняет схему, подход.Было бы интересно узнать у него, почему. Не поверю, что он не умеет этого делать", — сказал Кобелев.
Последнюю встречу краснодарцы провели на выезде против московской "Родины" и потерпели поражение со счётом 1:2.
После 13 туров "Краснодар" располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ. В активе команды Мусаева 23 очка.