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Кобелев выразил недоумение из-за одного решения Мусаева

Российский тренер Андрей Кобелев в беседе с Rusfootball.info высказался об игре "Краснодара" в этом сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"
Андрей Кобелев не понимает, почему главный тренер "быков" решил ничего не менять в игре команды.

"Сейчас "Краснодар" играет плохо, даже непривычно видеть их спад. Так как этот клуб всегда отличался стабильностью, не припомню таких затяжных серий без побед. Конечно, уход Сперцяна и травма Кривцова сильно ударили по ним.

Но мне единственное непонятно – почему Мусаев ничего не делает? Не меняет схему, подход.
Было бы интересно узнать у него, почему. Не поверю, что он не умеет этого делать", — сказал Кобелев.

Последнюю встречу краснодарцы провели на выезде против московской "Родины" и потерпели поражение со счётом 1:2.

После 13 туров "Краснодар" располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ. В активе команды Мусаева 23 очка.

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