Пресс-служба Российской Премьер-Лиги официально сообщает, что Сергей Семак признан лучшим главным тренером чемпионата России по итогам октября. Отмечается, что эксперты "Матч Премьер" выбрали лучшим Ильдара Ахметзянова, а болельщики - Дмитрия Игдисамова.
После 13 сыгранных туров сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу чемпионата России с 30 набранными очками в своем активе. В 14 туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака сыграет на домашнем стадионе с "Ростовом".
Стал известен лучший тренер РПЛ по итогам октября
Объявлен лучший тренер чемпионата России по итогам октября.
Фото: ФК "Зенит"