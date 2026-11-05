Стал известен лучший тренер РПЛ по итогам октября

Объявлен лучший тренер чемпионата России по итогам октября.

Фото: ФК "Зенит"

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги официально сообщает, что Сергей Семак признан лучшим главным тренером чемпионата России по итогам октября. Отмечается, что эксперты "Матч Премьер" выбрали лучшим Ильдара Ахметзянова, а болельщики - Дмитрия Игдисамова.



После 13 сыгранных туров сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу чемпионата России с 30 набранными очками в своем активе. В 14 туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака сыграет на домашнем стадионе с "Ростовом".

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Зенит