Сборная Португалии сделала заявление после ухода Роналду

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Мы твёрдо и искренне намерены организовать и провести мероприятие, которое станет достойным чествованием выдающейся карьеры Криштиану Роналду

В сборной заявили, что планируют провести мероприятие, на котором футболист попрощается с командой."Наша федерация не намерена оставить этот уход без должных почестей.Спасибо за все, капитан!" - написала пресс-служба национальной команды.Сегодня, 5 ноября, Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии. Всего за национальную команду нападающий провел 234 матча, забил 146 голов и отдал 45 результативных передач.На данный момент 41-летний футболист выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.