Давид Сильва покинет "Манчестер Сити" по окончании сезона

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва покинет клуб по окончании сезона.



Испанец перешел в "Сити" в 2010 году из "Валенсии" за 28 миллионов евро.



"Я нахожусь в команде 10 лет и добился того, чего хотел. Мой цикл заканчивается, но я всегда буду помнить об этом клубе, обо всём, что я здесь пережил. Моей семье и мне нужен новый вызов", - цитирует Сильву Mirror.



В нынешнем сезоне Сильва провел 19 матчей, забил 3 гола и сделал 7 голевых передач. Его соглашением с английским клубом истекает летом.



Напомним, чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса.