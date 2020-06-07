Форвард "Уотфорда" - о брексите: это из-за расизма. Они не хотят, чтобы люди приезжали в нашу страну

Нападающий "Уотфорда" Андре Грей выразил свое мнение по поводу выхода Великобритании из Евросоюза.

Фото: Offside

- Процесс связан с иммиграцией и людьми, которые проголосовали за выход из Европейского союза. Как по мне, это из-за расизма, поскольку они не хотят, чтобы люди приезжали в нашу страну. Мы должны быть страной свободы, как и Америка. Так что это просто доказывает мне, насколько плох расизм, - приводит слова футболиста The Guardian.



Отметим, сейчас многие публичные люди высказываются на тему расизма из-за смерти темнокожего мужчины Джорджа Флойда, который был убит полицейским в США. Этот инцидент вызвал огромный резонанс не только в стране, но и по всему миру.



Напомним, АПЛ возобновится 17 июня. Первое место в турнирной таблице занимает "Ливерпуль", набравший 82 очка в 29 турах. В тройку также входят "Манчестер Сити" и "Лестер". "Уотфорд" располагается на 17-м месте.