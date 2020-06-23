Виллиан и Педро продлили соглашения с "Челси" до конца сезона

Игроки лондонского клуба Виллиан и Педро завершат текущий сезон в клубе.

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Об этом сообщает официальный сайт "Челси". Бразилец провел 29 матчей в АПЛ, забил 5 голов и сделал 6 ассистов. Его испанский коллега сыграл в 9 играх, забил 1 гол и отдал 2 передачи.



После 30 туров "синие" занимают 4-е место в таблице, имея в активе 51 очко. Следующую игру они проведут с "Манчестер Сити" 25 июня.