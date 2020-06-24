Об этом сообщает Le10Sport. Также ранее сообщалось, что форвард на прицеле у "Реала", "Барселоны", "ПСЖ", "Интера".
Соглашение между Обамеянгом и "Арсеналом" рассчитано до конца следующего сезона. Оно пока не был продлено.
31-летний нападающий выступает за лондонцев с 2018 года. В текущем сезоне он провел за "Арсенал" 28 игр в АПЛ и забил 17 голов. Также на его счету 2 ассиста.
"Ювентус" интересуется Обамеянгом
Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг входит в сферу интересов "Ювентуса".
Фото: Reuters
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!