"Ювентус" интересуется Обамеянгом

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг входит в сферу интересов "Ювентуса".
Фото: Reuters
Об этом сообщает Le10Sport. Также ранее сообщалось, что форвард на прицеле у "Реала", "Барселоны", "ПСЖ", "Интера".

Соглашение между Обамеянгом и "Арсеналом" рассчитано до конца следующего сезона. Оно пока не был продлено.

31-летний нападающий выступает за лондонцев с 2018 года. В текущем сезоне он провел за "Арсенал" 28 игр в АПЛ и забил 17 голов. Также на его счету 2 ассиста.


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Теги: Ювентус Серия А Обамеянг Арсенал АПЛ
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