"Норвич Сити" разгромно проиграл "Вест Хэму" и досрочно вылетел из АПЛ

"Норвич Сити" потерпел домашнее поражение в матче 35-го тура с "Вест Хэмом" со счетом 0:4 и покинет АПЛ по итогам сезона.

Фото: ФК "Норвич Сити"

Отставание команды от идущего на 17-м месте "Уотфорда", который в параллельном матче одержал победу, составляет 13 очков. За оставшиеся три тура "Норвич" не сможет выбраться из зоны вылета. Сезон 2020/21 клуб проведет в Чемпионшипе.



Голы: Антонио, 11, 45+1, 54, 74



"Норвич Сити": Крул, Льюис, Клозе, Годфри, Ааронс, Буэндия (Рупп, 70), Тетти, Вранчич (Маклин, 78), Эрнандес (Мартин, 70), Штайперман (Кантвелл, 69), Пукки (Айда, 69)



"Вест Хэм Юнайтед": Фабиански, Диоп, Фредерикс, Крессвел, Огбонна (Бальбуэна, 87), Антонио (Аллер, 78), Райс, Соучек, Форнальс (Масуаку, 83), Ноубл (Уилшир, 77), Боуэн (Ярмоленко, 83)



Предупреждения: Штайперман, 33