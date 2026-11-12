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Карпин объяснил, почему не вызвал Соболева в сборную: какую-то грязь ищете

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему форвард "Зенита" Александр Соболев не попал в национальную команду.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Карпина, Соболев не попал в сборную по медицинским показаниям.

- Я знал о его проблеме. И она есть. Так же, как Тюкавин играл в июне за "Динамо", а за сборную не сыграл. Хотите докопаться, какую-то грязь ищете.
Это медицинская тайна. Если доктор "Зенита" захочет рассказать, какие проблемы, он расскажет, - цитирует Карпина "РБ Спорт".

Сегодня, 12 ноября, национальная команда России сыграет в Ташкенте со сборной Узбекистана в рамках товарищеского матча, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. 17 числа команда Валерия Карпина примет в Краснодаре сборную Венесуэлы.

Форвард петербургского "Зенита" Александр Соболев не вошел в состав сборной России из-за повреждения. Однако нападающий провел два матча за петербуржцев после непопадания в заявку национальной команды. На данный момент он является лучшим бомбардиром РПЛ с 10 забитыми мячами.

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