Карпин объяснил, почему не вызвал Соболева в сборную: какую-то грязь ищете

- Я знал о его проблеме. И она есть. Так же, как Тюкавин играл в июне за "Динамо", а за сборную не сыграл. Хотите докопаться, какую-то грязь ищете.
Это медицинская тайна. Если доктор "Зенита" захочет рассказать, какие проблемы, он расскажет, - цитирует Карпина "РБ Спорт".
Сегодня, 12 ноября, национальная команда России сыграет в Ташкенте со сборной Узбекистана в рамках товарищеского матча, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. 17 числа команда Валерия Карпина примет в Краснодаре сборную Венесуэлы.
Форвард петербургского "Зенита" Александр Соболев не вошел в состав сборной России из-за повреждения. Однако нападающий провел два матча за петербуржцев после непопадания в заявку национальной команды. На данный момент он является лучшим бомбардиром РПЛ с 10 забитыми мячами.