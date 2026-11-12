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Майкл Каррик уволен из "Манчестер Юнайтед" - Фабрицио Романо

По информации Фабрицио Романо, "Манчестер Юнайтед" принял решение расстаться с Майклом Кэрриком после провального старта сезона: команда одержала лишь одну победу в десяти матчах АПЛ и опустилась в зону вылета.
Фото: соцсети "Манчестер Юнайтед"
Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, руководство "Манчестер Юнайтед" решило отправить в отставку главного тренера первой команды Майкла Кэррика. Манкунианцы крайне неудачно начали чемпионат Англии и пока не могут выбраться из кризиса.

После десяти стартовых туров АПЛ "красные дьяволы" занимают 18-е место в турнирной таблице, имея в активе всего одну победу.

Ранее сообщалось, что одним из кандидатов на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" является Маурисио Почеттино. Сейчас аргентинец возглавляет сборную США, а до этого работал в Англии с "Саутгемптоном", "Тоттенхэмом" и "Челси". Также он был главным тренером "ПСЖ"

Источник: Фабрицио Романо

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