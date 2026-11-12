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Агент Маньяков - о расширении РПЛ: не удивлён, что эту затею выдвинул Газизов

Футбольный агент Александр Маньяков высказался о возможном расширении РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
По словам Маньякова, расширение может стать гарантией сохранения места в РПЛ для махачкалинского "Динамо".

- Конечно, совсем не удивлён, что эту затею выдвинул Шамиль Газизов. Шамиль Камилович понимает, что в этом сезоне внизу турнирной таблицы всё очень непредсказуемо и плотно.
Можно сказать – "некому вылетать", поскольку все клубы достойны сохранения места в лиге. Поэтому расширение может стать гарантией сохранения места в РПЛ и для его команды, - написал Маньяков в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что генеральный директор махачкалинского "Динамо" предложил расширить Российскую Премьер-Лигу до 18 участников. Это предложение обсуждалось на общем собрании клубов и, по информации инсайдеров, функционеру сказали подготовить полный план его проекта и представить перед представителями клубов.

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