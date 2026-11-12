Агент Маньяков - о расширении РПЛ: не удивлён, что эту затею выдвинул Газизов

Футбольный агент Александр Маньяков высказался о возможном расширении РПЛ.

Фото: ФК "Динамо" Махачкала

Можно сказать – "некому вылетать", поскольку все клубы достойны сохранения места в лиге. Поэтому расширение может стать гарантией сохранения места в РПЛ и для его команды, - написал Маньяков в своем телеграм-канале.