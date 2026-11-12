Смородская о соперниках России: Узбекистан и Венесуэла - лучше, чем Бруней

"Сейчас хотя бы уровень соперников нормальный. Сборная России будет играть против хороших команд, посмотрим, что покажут наши футболисты на этом уровне"
А то, как только соперник чуть сильнее, то там уже начинаются проблемы. Вспомните игру против Нигерии. Узбекистан и Венесуэла — это уж точно лучше, чем Бруней. И болельщикам, думаю, эти матчи будут интересны, — заявила Смородская в разговоре с "СЭ".
12 ноября сборная России встретится с Узбекистаном в Ташкенте. Начало матча — в 18:00 мск. 17 ноября команда Валерия Карпина сыграет с Венесуэлой в Краснодаре.
Источник: "Спорт-Экспресс"