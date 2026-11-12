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Товарищеские матчи. Сборные

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Смородская о соперниках России: Узбекистан и Венесуэла - лучше, чем Бруней

Ольга Смородская оценила уровень соперников сборной России в ноябрьских матчах и объяснила, почему встречи с Узбекистаном и Венесуэлой станут более показательными для команды Валерия Карпина.
Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская считает, что ноябрьские товарищеские матчи сборной России позволят лучше оценить возможности национальной команды. По мнению функционера, встречи с более сильными соперниками особенно важны на фоне проблем, которые россияне испытывают против серьезных сборных.

"Сейчас хотя бы уровень соперников нормальный. Сборная России будет играть против хороших команд, посмотрим, что покажут наши футболисты на этом уровне"

А то, как только соперник чуть сильнее, то там уже начинаются проблемы. Вспомните игру против Нигерии. Узбекистан и Венесуэла — это уж точно лучше, чем Бруней. И болельщикам, думаю, эти матчи будут интересны, — заявила Смородская в разговоре с "СЭ".

12 ноября сборная России встретится с Узбекистаном в Ташкенте. Начало матча — в 18:00 мск. 17 ноября команда Валерия Карпина сыграет с Венесуэлой в Краснодаре.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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