Талалаев назвал сильные качества "Динамо": выделил бы на фоне остальных команд

- "Динамо" лучшее по качеству работы без мяча, агрессивного отбора на чужой половине поля, взаимодействий и уровню отношения к игре, когда тяжело.
Я бы их выделил на фоне всех команд, - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".
В матче 14 тура Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" одержало выездную победу над воронежским "Факелом" со счетом 2:1, Константин Тюкавин забил победный мяч в компенсированное время. При счете 1:1 нападающий воронежцев Белайди Пуси не попал в пустые ворота бело-голубых.
На данный момент подопечные Сандро Шварца располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31 набранным баллом в своем активе. Петербургский "Зенит", лидирующий в таблице, имеет столько же очков.