Титов объяснил, почему "Спартаку" повезло с Помазуном

"Я скажу немного по-другому: здорово, что есть Помазун! Не пошло у Максименко, жёлтые или красные карточки — есть Помазун"
Это классно и здорово. У тебя есть выбор. Есть ещё и Довбня. Почему бы и нет? — заявил Титов.
Экс-капитан также отметил, что специфика игры "Спартака" позволяет вратарю не так часто вступать в дело: команда много владеет мячом и старается контролировать ход встреч. При этом Титов подчеркнул, что даже при таком стиле игры надёжная подстраховка на последнем рубеже необходима.
Источник: "Чемпионат"