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Титов объяснил, почему "Спартаку" повезло с Помазуном

Егор Титов поддержал Илью Помазуна на фоне проблем Александра Максименко с удалениями и объяснил, почему наличие нескольких хороших голкиперов — преимущество для "Спартака".
Фото: Сергей Фадеичев/?ТАСС
Бывший капитан красно-белых Егор Титов высказался о конкуренции на вратарской позиции в московском клубе. По мнению экс-футболиста, Илья Помазун способен подменить Александра Максименко, если у основного голкипера возникают проблемы, а наличие нескольких вариантов только укрепляет команду.

"Я скажу немного по-другому: здорово, что есть Помазун! Не пошло у Максименко, жёлтые или красные карточки — есть Помазун"

Это классно и здорово. У тебя есть выбор. Есть ещё и Довбня. Почему бы и нет? — заявил Титов.

Экс-капитан также отметил, что специфика игры "Спартака" позволяет вратарю не так часто вступать в дело: команда много владеет мячом и старается контролировать ход встреч. При этом Титов подчеркнул, что даже при таком стиле игры надёжная подстраховка на последнем рубеже необходима.

Источник: "Чемпионат"

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