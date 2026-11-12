Пильгуй назвал человека, подходящего на пост главного тренера "Локомотива"

- Многие считают, что ситуацию в "Локомотиве" мог бы исправить Станислав Черчесов? Стас — с большим опытом, он футбольный человек. Думаю, что он подошел бы.
И, наверное, из всех это действительно наиболее приемлемая кандидатура. Я бы не хотел, чтобы бросались в сторону иностранных тренеров, не вижу необходимости, - цитирует Пильгуя "Матч ТВ".
Напомним, что в 14 туре чемпионата России столичный "Локомотив" на своем поле уступил "Рубину" со счетом 0:1. На послематчевой пресс-конференции председатель совета директоров "железнодорожников" Юрий Нагорных объявил об отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера.
Станислав Черчесов покинул пост главного тренера грозненского "Ахмата" в прошлый понедельник. На данный момент грозненцы занимают 12 место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками, красно-зеленые располагаются на предпоследней строчке с 11 баллами в своем активе.