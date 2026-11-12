Черданцев вступился за Максименко и назвал его хорошим вратарем

Фото: ФК "Спартак"

"Глобально Максименко — тоже хороший вратарь, я всегда был против критики в его адрес. Да, у него действительно есть определённые ошибки. С "Акроном" он "привёз" этот эпизод, но в одном моменте шикарно выручил. И в целом он играет хорошо. Если бы он играл плохо и ошибался бесконечно, "Спартак" не был бы на том месте, на котором находится сейчас", — заявил Черданцев в эфире "Матч ТВ".