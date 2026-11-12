Агент Дивеева рассказал о состоянии здоровья защитника "Зенита"

- Игорь в нормальном, рабочем состоянии. Серьезных травм и болячек нет.
С медицинским штабом "Зенита" не разговаривал. Игорь уже выходил и играл в матче с "Ростовом", - цитирует Еремина "РБ Спорт".
Напомним, что Игорь Дивеев получил травму в расположении национальной команды России - из-за дискомфорта он пропустил матч со сборной Нигерии в октябре. С того момента центральный защитник провел в Российской Премьер-Лиге и Кубке России суммарно лишь одну встречу - он появился на поле во встрече с "Ростовом" в рамках 14 тура чемпионата страны.
Контракт 27-летнего футболиста с петербуржцами рассчитан до лета 2029 года, его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 10 миллионов евро.