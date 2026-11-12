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Агент Дивеева рассказал о состоянии здоровья защитника "Зенита"

Футбольный агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника "Зенита" Игоря Дивеева, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Еремина, Дивеев в нормальном состоянии, серьезных травм у него нет.

- Игорь в нормальном, рабочем состоянии. Серьезных травм и болячек нет.

С медицинским штабом "Зенита" не разговаривал. Игорь уже выходил и играл в матче с "Ростовом", - цитирует Еремина "РБ Спорт".

Напомним, что Игорь Дивеев получил травму в расположении национальной команды России - из-за дискомфорта он пропустил матч со сборной Нигерии в октябре. С того момента центральный защитник провел в Российской Премьер-Лиге и Кубке России суммарно лишь одну встречу - он появился на поле во встрече с "Ростовом" в рамках 14 тура чемпионата страны.

Контракт 27-летнего футболиста с петербуржцами рассчитан до лета 2029 года, его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 10 миллионов евро.

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