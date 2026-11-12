Рахимов ответил, стоит ли Ахметзянову уходить из "Оренбурга" в другой клуб

- Получит ли Ахметзянов предложение от большого клуба? Точно получит. Думаю, он уже получал.
Но этот сезон точно нужно доработать в "Оренбурге". А предложения точно от него никуда не денутся, потому что он очень хороший тренер, - сказал Рахимов в эфире "Матч ТВ".
Ильдар Ахметзянов является главным тренером "Оренбурга" с осени прошлого года, ранее он занимал аналогичный пост в "КАМАЗе". Сообщалось, что специалиста рассматривал казанский "Рубин", также отмечалось, что в его услугах в будущем может быть заинтересован петербургский "Зенит".
После 14 сыгранных туров уральцы располагаются на десятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками в своем активе.