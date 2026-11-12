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Рахимов ответил, стоит ли Ахметзянову уходить из "Оренбурга" в другой клуб

Экс-тренер "Рубина" Рашид Рахимов оценил перспективы наставника "Оренбурга" Ильдара Ахметзянова.
Фото: ФК "Оренбург"
По словам Рахимова, Ахметзянов точно получит предложение от топ-клуба, и сейчас ему нужно доработать сезон в "Оренбурге".

- Получит ли Ахметзянов предложение от большого клуба? Точно получит. Думаю, он уже получал.

Но этот сезон точно нужно доработать в "Оренбурге". А предложения точно от него никуда не денутся, потому что он очень хороший тренер, - сказал Рахимов в эфире "Матч ТВ".

Ильдар Ахметзянов является главным тренером "Оренбурга" с осени прошлого года, ранее он занимал аналогичный пост в "КАМАЗе". Сообщалось, что специалиста рассматривал казанский "Рубин", также отмечалось, что в его услугах в будущем может быть заинтересован петербургский "Зенит".

После 14 сыгранных туров уральцы располагаются на десятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 17 набранными очками в своем активе.

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