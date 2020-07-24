Клопп прокомментировал будущее Ловрена

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал возможный уход из команды защитника Деяна Ловрена.
Фото: Getty Images
- Пока ничего не решено, нечего обсуждать. Возможную замену Ловрена я также не могу комментировать, ведь пока он не ушел из команды, - цитирует Клоппа Evening Standard.

Ранее сообщалось, что Деян Ловрен перейдет в "Зенит" за 12 миллионов евро, контракт с игроком уже согласован.

Соглашение хорвата с "Ливерпулем" истекает летом 2021 года. В текущем сезоне на счету футболиста 10 матчей в АПЛ.

31-летний Ловрен выступает за "Ливерпуль" с 2014 года, перейдя из "Саутгемптона".


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Теги: Клопп Ловрен Ливерпуль Российские трансферы
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