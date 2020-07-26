Давид Сильва: горжусь своей карьерой в Англии

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва поделился эмоциями после проведенного последнего матча за "горожан".



Контракт Сильвы с "Ман Сити" истекает в конце июля. Соглашение с испанцем продлено не будет.



"Очень эмоциональный момент. Я выступал 10 лет с этими замечательными людьми. Люблю их и по всем буду скучать. Горжусь своей карьерой в Англии, выиграл много трофеев. Я буду скучать по всему, даже по погоду", - цитирует испанца BBC.