Бельгийский футболист сделал 20 голевых передач и повторил рекорд бывшего форварда "Арсенала" Тьерри Анри, который в сезоне 2002/03 сделал столько же ассистов.
"Манчестер Сити" занял второе место в турнирной таблице.
Де Брейне стал лучшим ассистентом АПЛ и повторил рекорд Анри
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брейне по итогам сезона 2019/20 стал лучшим ассистентом чемпионата Англии.
thesun.co.uk
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