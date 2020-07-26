Де Брейне стал лучшим ассистентом АПЛ и повторил рекорд Анри

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брейне по итогам сезона 2019/20 стал лучшим ассистентом чемпионата Англии.

thesun.co.uk

Бельгийский футболист сделал 20 голевых передач и повторил рекорд бывшего форварда "Арсенала" Тьерри Анри, который в сезоне 2002/03 сделал столько же ассистов.



"Манчестер Сити" занял второе место в турнирной таблице.