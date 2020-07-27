Виллиан может перейти в лондонский "Арсенал"

Нападающий "Челси" Виллиан с большой долей вероятности подпишет контракт с лондонским "Арсеналом".

Фото: ФК "Челси"

Бразилец покинет "синих" после окончания сезона АПЛ на правах свободного агента. Сообщалось, что им также интересуется "Тоттенхэм".



Ранее отмечалось, что руководство "Челси" предлагало форварду новый контракт, однако Виллиан не принял условия. Форвард хочет подписать соглашение сроком на три года, клуб готов предложить лишь год.



В завершившемся сезоне АПЛ нападающий провел 36 матчей, забил 9 голов и отдал 9 результативных передач.



Источник: The Guardian