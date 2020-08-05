Наставника "Саутгемптона" признали лучшим тренером АПЛ в июле

Пресс-служба АПЛ назвала лучшего тренера по итогам июля.



Лучшим был признан тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль. Он стал первым австрийцем в истории, который получил эту награду.



Под руководством 52-летнего специалиста "Саутгемптон" ударно провёл концовку чемпионата. "Святые" в июле не потерпели ни одного

поражения в шести матчах, выиграв три из них. "Саутгемптон" обыграл "Манчестер Сити" (1:0), "Борнмут" (2:0) и "Шеффилд Юнайтед" (3:1).



Сезон "святые" завершили на 11-м месте в турнирной таблице.