По данным ESPN, контракт бразильца с "канонирами" будет рассчитан на три года. Зарплата футболиста в "Арсенале" составит 100 тысяч фунтов в неделю.
Виллиан перешел в "Челси" в 2013 году из махачкалинского "Анжи".
В минувшем сезоне АПЛ нападающий провел 36 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
Виллиан будет зарабатывать в "Арсенале" 100 тысяч фунтов в неделю
Форвард "Челси" Виллиан близок к переходу в "Арсенал".
Фото: Goal.com
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!