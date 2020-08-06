Виллиан будет зарабатывать в "Арсенале" 100 тысяч фунтов в неделю

Форвард "Челси" Виллиан близок к переходу в " Арсенал ".

Фото: Goal.com

По данным ESPN, контракт бразильца с "канонирами" будет рассчитан на три года. Зарплата футболиста в "Арсенале" составит 100 тысяч фунтов в неделю.



Виллиан перешел в "Челси" в 2013 году из махачкалинского "Анжи".



В минувшем сезоне АПЛ нападающий провел 36 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 7 ассистов.