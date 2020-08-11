"Канониры" готовы заплатить за 28-летнего голландца около 28 млн евро. Отмечается, что Квинси не против перейти в АПЛ.
В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов Промес провел 28 матчей, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.
Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, после чего перешел в "Севилью." Оттуда футболист через год перешел в "Аякс".
Источник: The Sun
Лондонский "Арсенал" интересуется Промесом и готов заплатить за него 28 млн евро
Нападающий "Аякса" Квинси Промес вызвал интерес лондонского "Арсенала".
Фото: ФК "Аякс"
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