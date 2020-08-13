Лучшим голом сезона- 2019/2020 в АПЛ стал гол Сон Хын Мина в ворота "Бернли"

На сайте АПЛ появилась информация об обладателе приза за лучший гол сезона. Им стал нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин.

independent.co.uk

7 декабря, в 16-м туре АПЛ, в матче против "Бернли" Сон пробежал с мячом со своей половины поля до ворот соперников, попутно обыграв шестерых, и реализовал выход 1 на 1. "Шпоры" разгромили соперника со счетом 5:0.



Всего в прошедшем сезоне на счету Сона 11 голов и 11 голевых передач в 30 матчах АПЛ.