Бэйл может вернуться в "Тоттенхэм", его хочет видеть Моуриньо

Нападающий мадридского " Реала " Гарет Бэйл может вернуться в английскую Премьер-лигу, главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо хочет видеть валлийца у себя в команде.

Фото: Sports.ru

Ранее португальский специалист работал с Бэйлом в мадридской команде.



В завершившемся сезоне Ла Лиги, по итогам которого "Реал" стал чемпионом, Гарет Бэйл провёл 16 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Ранее неоднократно сообщалось о конфликте между Бэйлом и главным тренером "сливочных" Зинедином Зиданом. Более того, болельщики признали Гарета худшим игроком сезона.



Также сообщалось, что контракт с валлийцем может быть расторгнут по согласию сторон и Бэйл сможет уйти бесплатно.



Источник: Elespanol