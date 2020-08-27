Месси сообщил Гвардиоле о желании выступать за "Ман Сити"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси остановил свой выбор на "Манчестер Сити" в качестве будущего клуба.

Фото: ФК "Барселона"

По информации источника, сегодня состоялся телефонный разговор между аргентинцем и главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой, в ходе которого Месси заявил о своём желании выступать за английский клуб.



"Деньги не проблема. Я хочу играть за "Ман Сити", - сказал форвард Гвардиоле.



Месси уже выступал под руководством испанца за "Барселону" с 2008 по 2012 год. За 5 лет под руководством Гвардиолы каталонский клуб выиграл 2 раза Лигу чемпионов и трижды становился чемпионом Испании.



Источник: твиттер журналиста Вероники Брунати