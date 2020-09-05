Сообщается, что испанский гранд в ближайшее время сделает предложение по покупке 26-летнего форварда Мемфиса Депая "Лиону". Также клуб предложит контракт 29-летнему Джорджиньо Вейналдуму из "Ливерпуля".
По сведениям, трансфер двух игроков обойдется клубу в сумму около 50-55 млн евро.
В нынешнем сезоне Лиги 1 Депай провёл один матч и забил три мяча.
Вейналдум в прошлом сезоне отыграл 47 матчей и забил шесть голов.
Источник: Фабрицио Романо
"Барселона" в ближайшее время предложит 50-55 млн евро за Депая и Вейналдума
Каталонская "Барселона" готовит первые трансферы в летне-осеннее трансферное окно.
Фото: Getty Images
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