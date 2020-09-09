Как сообщает источник, "сине-гранатовые" контактировали с представителями английского клуба касаемо цены испанца. "Арсенал" просит за футболиста 25 млн евро.
В составе "канониров" 25-летний футболист провёл 205 матчей, забил восемь голов и отдал 25 голевых передач.
Бельерин — воспитанник "Барселоны". Он перешёл в "Арсенал" в 2011 году в возрасте 16 лет.
Источник: Sport.es
СМИ: "Барселона" может вернуть Бельерина за 25 млн евро
Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин может продолжить карьеру в составе "Барселоны".
Фото: ФК "Арсенал"
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