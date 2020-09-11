"Интеру" не удалось договориться с "Челси" об обмене Канте на Эриксена и Брозовича

"Челси" отклонил предложение "Интера" по обмену полузащитника Н'голо Канте.





Фото: ФК "Челси"

По информации источника, миланский клуб планировал совершить обмен француза на 2-х игроков центра поля - Кристиана Эриксена и Марсело Брозовича. Однако "Челси" заинтересован в сохранении Канте в своем составе. Также сообщается, что хавбек лондонского клуба Жоржиньо не входит в планы главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда, вследствие чего игрок будет выставлен на продажу.



Напомним, что Канте перешел в "Челси" из "Лестера" в 2016 году за 35 млн евро. В минувшем сезоне АПЛ 29-летний опорник провел 22 матча и забил 3 гола.



Источник: Daily Mail



