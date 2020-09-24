Бэйл: не жалею о времени в "Реале"

Полузащитник "Тоттенхэма" Гарет Бэйл рассказал, что не жалеет о времени, проведенного в "Реале".

Фото: ФК "Тоттенхэм"

— Не жалею о времени в "Реале". Я просто пытаюсь играть в футбол. Это все, что я могу делать, а все остальное, о чем говорят, уже не под моим контролем, — рассказал футболист в интервью Sky Sports.



Бэйл добавил, что игра в другой стране должна была помочь ему вырасти как личности. Он рассказал, что испытывал огромное давление, так как его освистывали во время матчей.



Напомним, 31-летний валлиец перешёл в "Тоттенхэм" на правах аренды до конца сезона.



Источник: Sky Sports.