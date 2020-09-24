Как сообщает источник, оно направлено в поддержку сохранения дикой природы. Вчера, 24 сентября, во всем мире отмечался Международный день горилл. В честь этого, футболисты дали имена детенышам этих животных.
Обамеянг остановился на имени Игитего, означающее "гол". Лено выбрал Мюгариро, значащее "защитник". Бельерин назвал детеныша Ириза или "Первенец".
Источник: GOAL.
Лено, Обамеянг и Бельерин дали имен детенышам горилл
Футболисты "Арсенала" Эктор Бельерин, Пьер-Эмерик Обамеянг и Бернд Лено поучаствовали в благотворительной акции.
Фото: Getty Images
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