Лено, Обамеянг и Бельерин дали имен детенышам горилл

Футболисты "Арсенала" Эктор Бельерин, Пьер-Эмерик Обамеянг и Бернд Лено поучаствовали в благотворительной акции.

Фото: Getty Images

Как сообщает источник, оно направлено в поддержку сохранения дикой природы. Вчера, 24 сентября, во всем мире отмечался Международный день горилл. В честь этого, футболисты дали имена детенышам этих животных.



Обамеянг остановился на имени Игитего, означающее "гол". Лено выбрал Мюгариро, значащее "защитник". Бельерин назвал детеныша Ириза или "Первенец".



Источник: GOAL.