Как сообщает источник, к французу проявляет интерес лондонский "Арсенал". "Канониры" предложили за хавбека 35 млн евро.
Ранее сообщалось, что игрок дал согласие на переход в "Арсенал".
В минувшем сезоне чемпионата Франции Ауар провел 25 матчей, в которых отличился 3 забитыми мячами и сделал 5 ассистов.
Источник: RMC Sport
"Арсенал" готов приобрести Ауара за 35 млн евро
Полузащитник "Лиона" Уссем Ауар может продолжить карьеру в английском чемпионате.
Фото: readfootball.com
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