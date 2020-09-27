"Манчестер Юнайтед" связался с представителями Канте

Полузащитник "Челси" Н`Голо Канте может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".

Фото: ФК "Челси"

По данным источника, главный тренер "красных дьяволов" Уле-Гуннар Сульшер является давним поклонником 29-летнего хавбека. Сообщается, что "МЮ" уже связался с представителями Канте и озвучил свое предложение. В случае переезда в Манчестер французу придется пойти на снижение зарплаты.



Напомним, что Канте перешел в "Челси" из "Лестера" в 2016 году. В минувшем сезоне чемпионата Англии хавбек принял участие в 22 матчах, в которых забил 3 гола и получил 4 желтые карточки.



Источник: Mirror