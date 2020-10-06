Шакири заразился коронавирусом

Полузащитник "Ливерпуля" Шердан Шакири сдал положительный тест на коронавирус.

Фото: РИА Новости

28-летний хавбек прошел тест в расположении сборной Швейцарии, который дал положительный результат. Шакири отправлен на изоляцию, сообщает пресс-служба Швейцарского футбольного союза.



Отметим, что Шакири стал третьим игроком "Ливерпуля" с коронавирусом. Ранее заболели полузащитник Тьяго Алькантара и нападающий Садио Мане.



Сборная Швейцарии 7 октября проведет товарищеский матч с Хорватией. В Лице Наций сыграет с Испанией (10 октября) и Германией (13 октября).