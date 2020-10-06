28-летний хавбек прошел тест в расположении сборной Швейцарии, который дал положительный результат. Шакири отправлен на изоляцию, сообщает пресс-служба Швейцарского футбольного союза.
Отметим, что Шакири стал третьим игроком "Ливерпуля" с коронавирусом. Ранее заболели полузащитник Тьяго Алькантара и нападающий Садио Мане.
Сборная Швейцарии 7 октября проведет товарищеский матч с Хорватией. В Лице Наций сыграет с Испанией (10 октября) и Германией (13 октября).
Шакири заразился коронавирусом
Полузащитник "Ливерпуля" Шердан Шакири сдал положительный тест на коронавирус.
Фото: РИА Новости
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